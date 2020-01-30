الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستضافت جامعة اليمامة, في مبادرة "عشاء التنفيذي 2020" في موسمها الثاني, الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الخيرية الدكتور بدر بن حمود البدر, ضمن سلسلة اللقاءات والمبادرات التي تنظمها الجامعة بنقل ومشاركة خبرات الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات الوطنية لطلاب وخريجي برامج الماجستير، وذلك في فندق كراون بلازا.وقال الدكتور البدر خلال اللقاء: "إن نجاح الرئيس التنفيذي يعتمد على عدة عوامل من أهمها: المقدرة على بناء فريق العمل، ومهارة التعامل مع الناس، ومهارات الاتصال، ومهارة التخطيط ورسم الأهداف".وبيّن أن التغيير الإداري من أهم المشاریع التی تواجه الرئیس التنفیذي وأصعبها، وأن مكمن الصعوبة في تحفيزالعنصر البشري, مؤكدًا على أن مؤسسة "مسك" تركز حالياً على بناء جيل من القادة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.من جانبه أكد مدير جامعة اليمامة الأستاذ الدكتور حسام بن محمد رمضان على أن المبادرة في موسمها الثاني تأتي استمراراً لتعزيز أواصر التواصل والانتماء بين الجامعة وطلابها وخريجيها، وتفعيلاً لشراكة الجامعة مع قطاع الأعمال والمجتمع.// انتهى //12:55ت م0070