حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم، دورة تدريبية بعنوان "التدريب على مضمون لائحة الذوق العام"، وذلك في مقر الوزارة بمنطقة حائل بمشاركة عدد من العاملين في قطاع المنشآت التجارية والترفيهية.وتهدف الدورة إلى تأهيل وتطوير العاملين في المنشآت التجارية والترفيهية بالمنطقة لتعزيز مبادئ الذوق العام ورفع مهارة التعامل مع زوار وسياح المنطقة.وتستهدف الدورة العاملين في الصف الأمامي في المنشآت التجارية والترفيهية لتعريفهم بمضمون لائحة الذوق العام، وتمثل أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وهو تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص.// انتهى //13:53ت م0110