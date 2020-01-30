الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأمضى 150 يتيمًا ويتيمة من جمعية إخاء لرعاية الأيتام وعدد من كبار السن من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بمدينة الرياض أوقاتًا ممتعة في عددٍ من مواقع مواسم الرياض بدعوة من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار اهتمام سموها بالمسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية.وزار الأيتام مدينة "وينتر وندرلاند" الترفيهية وأمضوا فيها أوقاتهم، مستمتعين بما تحتويه من مواقع وعروض أدخلت البهجة على قلوبهم، فيما شاهد كبار السن الأماكن التاريخية في العاصمة متمثلة في قصر المربع التاريخي، ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واطلعوا على الإرث التاريخي الكبير لمدينة الرياض، كما شاهدوا حديقة المربع المضيئة.// انتهى //13:53ت م0111