مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساختتمت اليوم منافسات التصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية على المستوى الوطني للعام الدراسي 1440-1441هـ التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي - النشاط الثقافي والتي استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة ( 118 ) طالبة من (47) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، التي تضمنت ثلاث مسارات «القصة القصيرة والتي شاركت بها 45 طالبة ، والتلخيص والإلقاء وذلك بمشاركة 43 طالبة ، والشعر العربي الفصيح بمشاركة 30 طالبة ».وأوضحت مدير عام إدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم ريم علي أبو الحسن ً أن وزارة التعليم عملت على نشر الثقافة والعناية بالقراءة والكتابة لدى الطالبات من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة ومشروعات النشاط التي تستهدف الطالبات في مختلف مراحل التعليم العام وفي مختلف المجالات مشيرةً إلى أن برنامج المهارات الأدبية بفروعه الثلاثة كتابة القصة القصيرة والشعر العربي الفصيح والتلخيص والإلقاء أحد أهم البرامج في المجال الثقافي ويهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعميق اعتزاز الطالبات بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتعميق دراسة اللغة العربية لدى الطالبات باعتبارها أحد ركائز الهوية الإسلامية والهوية الوطنية .عقب ذلك تم إعلان أسماء الطالبات الفائزات في المسارات الثلاثة التي تضمنت القصة القصيرة والتلخيص والإلقاء والشعر العربي الفصيح .// انتهى //14:04ت م0116