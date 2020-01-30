جيزام 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بمنطقة جازان، الدورة الأساسية لتصحيح وتلقين التلاوة في مرحلتها الأولى، خلال الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة الحالي ، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، في عدد من الجوامع.وسيشارك في الدورة كل من الشيخ علي بن أحمد الفيفي والشيخ خالد بن أحمد النجمي بجامع خادم الحرمين الشريفين بالداير، كما سيلقي الشيخ علي بن محمد النعمي والشيخ أحمد بن محمد العريشي محاضرتين بجامع الرحمة بالدرب.وتمتاز الدورة بحصول المشاركين على شهادات معتمدة من معهد الأئمة والخطباء.// انتهى //14:05ت م0117