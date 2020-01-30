جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسبدأت في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم ،أعمال الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية ، برئاسة معالي وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لإتحاد الإذاعات الإسلامية الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة السفير يوسف بن محمد الضبيعي ، ومندوبي الدول أعضاء المجلس التنفيذي .واستهل الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى المدير العام للاتحاد محمد سالم ولدبوك كلمةً قال فيها "إن الاجتماع ينعقد اليوم والأمة الإسلامية تشهد صراعات مختلفة ، وتظهر بين الفينة والأخرى الإساءة للإسلام ، ومن هذا المنطلق يأتي الدور البارز لمؤسسات وقطاع الإعلام في العمل على توعية شباب الأمة ، وتبرئة الإسلام من العنف والتطرف ، والمسيئين للإسلام " .واستعرض البرامج والأنشطة والفعاليات المُناطة باتحاد الإذاعات الإسلامية في هذا المجال ، سائلاً الله تعالى التوفيق للجميع .بعد ذلك ألقيت كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ألقاها نيابة عنه السفير الضبيعي ، قال فيها "ينعقد اجتماعُنا اليوم ضِمْنَ مشروعِ الإصلاحاتِ المؤسسية لمنظمة التعاون الإسلامي ،التي عبّر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-خلال كلمته التي ألقاها في القمة الإسلامية بمكة المكرمة في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، حين دعا إلى ضرورة تطوير منظمة التعاون الإسلامي، وإصلاحِ أجهزتها، لتكونَ قادرةً على التعاطي مع التحديات المختلفة التي يواجهها العالم الإسلامي" .وعدّ الدكتور العثيمين اتحاد الإذاعات الإسلامية إحدى الأذرع الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وفاعلا إعلامياً، إلى جانب اتحاد وكالة أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الإعلامية الأخرى كمنتدى سُلطات تنظيم البث للدول الأعضاء بالمنظمة، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية التي تشكل جميعها منظومة إعلامية تتكامل في أدوارها لتسهم في تفعيل قطاع الإعلام وتعزيز التضامن الإسلامي فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة .وبين أن هذه المؤسسات، ومن ضمنها اتحاد الإذاعات الإسلامية، مدعوة للإسهام في نشر أخبار المنظمة محلياً ودولياً ورصد برامجها ومشاريعها ومبادراتها وتزويد الدول الأعضاء بتقارير إخبارية عن ذلك لإحاطتها بما تقوم بها منظومة منظمة التعاون الإسلامي من عمل ملموس على أرض الواقع ، والمشاركة في تطوير البنية التحتية الإعلامية في الدول الأعضاء لاسيما تلك التي هي بحاجة ماسة فعلاً لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع ، وذلك عبر دعمها بالمشورة الفنية وبرامج التدريب المتخصصة في مجال الإعلام، وإقامة شراكات نافعة معها تخدم قطاع الإعلام .وأشار الأمين العام للمنظمة في ختام كلمته إلى أن الاتحاد قام بحزمة من الأنشطة من بينها التدريب وورش العمل والندوات وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية ، داعياً الدول الأعضاء إلى تسديد الإسهامات للاتحاد لاستمراريته وتطوير عمله .عقب ذلك ألقى معالي وزير الإعلام كلمة رحب فيها بالجميع ، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، آمِلاً أنْ يحقق الاجتماع الأهدافَ التي عُقِدَ من أجلها.// يتبع //14:08ت م0118

وقال معاليه "يأتي هذا الاجتماعُ في وقت تتنامى فيه الحاجةُ إلى تفعيلِ مؤسساتِ العملِ الإسلاميِّ المشتركِ ، خصوصاً في مجال الإعلام ، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة ، وصياغة خطابٍ إعلامي رصين يخدم قضايانا المشتركة ، ويدافع عنها أمام الرأي العالمي ، ومما لا شكَّ فيه أنَّ هذه المؤسسة التي نجتمعُ اليومَ لمناقشةِ أوضَاعِها، هي من أهمِّ المؤسَّساتِ الدوليةِ التي يمكنُ التعويلُ عليها في هذا الجانب ، نظراً لخبرتِها الكبيرةِ في التعاطي مع قضايا الإعلام ، وكونها أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصِّصة ، التي يعول عليها للقيام بدور محوري في تنسيق العمل الإعلامي المشترك في مجال الإذاعة والتلفزيون على مستوى العالم الإسلامي" .وأضاف "لا يخفى عليكم ما تواجهه مؤسسات الإذاعة والتلفزيون من تحديات مهنيَّة ، سواءً على مستوى صناعة المحتوى ، وتقديم محتوى إعلامي يتناسب مع التدفُّقِ الهائلِ والسريع للأخبار وتسارع الأحداث ، وتعدُّدِ الاحتياجاتِ المعرفية للمتلقين ، والتنافس العالمي القوي في مجال صناعة الترفيه وما لعبته شركات الإعلام الدولية من دور مؤثر في ذلك ، إضافة إلى تأثيرها الملحوظ على سوق الإعلان واستحداثها أساليبا جديدة في التعامل معه" .وأردف معاليه يقول "يضاف إلى ذلك ما يواجهه قطاع الإذاعة والتلفزيون من تحديات في مجال تعزيز حضوره في منصَّاتِ الإعلام الجديد، وضمانِ الوصول إلى مستخدمي هذه المنصَّات، من خلال تنويعِ أساليب النشر ، وتوظيفِ الوسائط الرقمية كالفيديو، والإنفوجرافيك ، وغيرها من الوسائط التي تتيح جمع النَّص والصوَتِ والصُّورة في إطار واحد ، وتضمنُ جذْبَ المتلقين، وإثارةِ انتباههم من خلال المحتوى الجيد" .وأكد معالي وزير الإعلام أن هذه التحديات تتطلب العمل على تطوير استراتيجية موحدة في التعامل معها بكفاءة وفعالية عالية ، بناء على دراسة أفضل النماذج الدولية ، وتنسيق جهود الدول الإسلامية إعلامياً بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمه و صحيحة عنها ،معرباً معاليه عن أمله في أن يسهم اجتماع اليوم في تحقيق ذلك من خلال تطوير آليات عمل اتحاد الإذاعات الإسلامية وتعزيز حضوره الدولي .وعبر معاليه في ختام كلمته عن الشْكُرَ للجميع على تلبية الدعوة ، آملاً أن يدشِّن الاجتماعُ مرحلة جديدة لهذه المؤسسة العريقة ، لتحقيق تطلُّعاتِ الدولِ الإسلامية وقادتها.كما شكر معاليه المدير العام للاتحاد على جهوده طيلة الفترة الماضية ، سائلاً الله تعالى التوفيقَ والنجاحَ للجميع .وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في تقرير المدير العام عن نشاط الاتحاد ، والتقرير المالي للمدير العام ، وخطة العمل للسنتين القادمتين ، وتقرير وتوصيات اجتماع اللجان ، إلى جانب مناقشة الميزانية والحسابات الختامية لعام 2018م ، واتخذ حيالها عدد من القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة للموافقة عليها وتصديقها .//انتهى//14:08ت م0119