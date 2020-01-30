المدينة المنورة 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستنظم أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة, ورشة عمل تعريفية "باللائحة الفنية والواجبات المطلوب توافرها في البقالات والتموينات والأسواق المركزية", التي ستقام يوم الأحد 8 / 6 / 1441هـ الموافق 2 / 2 / 2020 م , بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة .وأشارت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة, أنه يمكن للراغبين بالحضور التسجيل على الرابط التالي mcci.org.sa/Adv/16.html.// انتهى //14:13ت م0121