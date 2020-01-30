اقتصادي / ورشة عمل بالمدينة المنورة للتعريف باللائحة الفنية للتموينات والأسواق المركزية
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
المدينة المنورة 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
تنظم أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة, ورشة عمل تعريفية "باللائحة الفنية والواجبات المطلوب توافرها في البقالات والتموينات والأسواق المركزية", التي ستقام يوم الأحد 8 / 6 / 1441هـ الموافق 2 / 2 / 2020 م , بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة .
وأشارت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة, أنه يمكن للراغبين بالحضور التسجيل على الرابط التالي mcci.org.sa/Adv/16.html.
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14:13ت م
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