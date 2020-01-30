طبرجل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستقبل محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي في مكتبه بمقر المحافظة اليوم أعضاء المجلس البلدي بطبرجل يتقدمهم رئيس المجلس عبدالكريم محمد الصبيحة .واستعرض خلال اللقاء جهود المجلس والتعاون مع بلدية المحافظة، مؤكداً أهمية دور المجالس البلدية وما تقوم به من مهام، بما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.واستعرض خلال الاستقبال المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المستقبلية لبلدية طبرجل، وضرورة إطلاع المجلس البلدي على أبرز المعوقات التي حالت دون التنفيذ خلال المرحلة السابقة وأبرز الحلول المناسبة.وفي نهاية اللقاء قدَّم رئيس المجلس البلدي شكره لمحافظ طبرجل، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المحافظ مما أسهم بشكل كبير في الدفع بالمشاريع التنموية في المحافظة .// انتهى //14:21ت م0123