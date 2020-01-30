المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساطلع وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال على نوعية الخدمات المقدمة بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة.وخلال زيارة الوفد اليوم للمركز جرى مناقشة الحقوق المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة مع مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فالح العنزي ومدير المركز خالد الحازمي.من جهة أخرى تفقد الوفد الحقوقي خلال زيارته لدار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة ولقائه مديره سعود بن عوض الترجمي، الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزلاء .وأكد معالي الخيال حرص الهيئة على الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورصد أي قصور والعمل على معالجته.يذكر أن زيارتي الوفد تأتي استكمالاً للجولات التي يقوم بها وفد هيئة حقوق الإنسان لعدد من الجهات في المدينة المنورة.// انتهى //14:22ت م0124