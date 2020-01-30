الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8246.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 61 على تراجع.وكانت أسهم شركات ساب للتكافل، وسامبا، ومتلايف إيه أي جي العربي، وتبوك الزراعية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، والزامل للصناعة، والفخارية، وأليانز إس إف، وولاء فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و 4.32%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 122.73 نقطة ليقفل عند مستوى 7331.99 نقطة، وبتداولات تجاوزت 4.8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 552 صفقة.// انتهى //15:38ت م0161