باريس 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسقام وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثل المملكة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي بالمشاركة في مؤتمر التمويل الخاص للتنمية المستدامة الثالث والمقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 28 – 30 يناير 2020 م، بحضور ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في العديد من الدول، ومندوبي وزارة الاقتصاد والتخطيط، والصندوق السعودي للتنمية، والراجحي الدولي للاستثمار.وتناول المؤتمر خلال فعالياته تمويل التنمية المستدامة والمعضلات التي تواجه المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وناقش العديد من ممثلي القطاع الخاص تجاربهم الحالية في مختلف دول العالم ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض ممثلو القطاع الخاص والمستثمرون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تجاربهم والتحديات التي تحد من نجاح مشاريعهم في تلك الدول، وجرى التطرق لأهمية المشاركة والتعاون بين جميع الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بوصفها أهم الشراكات التي تساعد على تحقيق الأهداف قبل عام 2030م .// انتهى //15:39ت م0163