الأحساء 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال ولجنة الصناعات الغذائية بالغرفة الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "تحسين أداء المطاعم باستخدام البيانات"، للرجال والسيدات، وذلك في قاعة الحماد بمقر الغرفة الرئيس.وتأتي الورشة في إطار الجهود والمبادرات المستمرة التي تبذلها الغرفة بأجهزتها المختلفة لرفع مستوى الوعي بأحدث التطورات في قطاع الأبتكار وريادة الأعمال في الأحساء، وما يمكن أن تؤديه التقنيات الحديثة والبيانات والتطبيقات الرقمية من تأثيرات واسعة على منتجات وخدمات القطاعات التجارية المختلفة وترقية وتطوير مستويات الكفاءة والجودة والربحية.وتناقش الورشة طرق جمع واستثمار البيانات لرفع مستوى الكفاءة والجودة في المطاعم، من خلال التعرّف على أهم الأدوات اللازمة لاستخدام وتحليل البيانات في قطاع المطاعم والمقاهي ابتداءً من دراسة المبيعات مرورًا بتجربة العمل وحتى التنبؤ بالعرض والطلب، بالإضافة إلى عرض بعض الأمثلة لمطاعم تمكنت من تحقيق النجاح عن طريق استغلال بياناتها.// انتهى //15:40ت م0164