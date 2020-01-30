الأحساء 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأطلق فريق المراح التطوعي التابع لجمعية المراح الخيرية بمحافظة الأحساء اليوم "ملتقى الفرق التطوعية في الأحساء" في نسخته الثانية "تطوعنا يجمعنا"، بمشاركة ٣٢ فريقاً ورابطة ومجموعة تطوعية، وذلك بمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء .وتشمل أنشطة الملتقى تنظيم أمسية عن "دور الجهات الحكومية والخيرية في التطوع" التي من المؤمل أن تفتح الأفق والتجارب التطوعية للجمهور ، إضافة إلى إقامة معرض عن مبادرات الفرق التطوعية وتنظيم دورة تدريبية مخصصة لقادة الفرق التطوعية تحت عنوان "البناء المؤسسي" التي تهدف إلى تأطير العمل التطوعي وتنظيمه، وتقديم نقلة نوعية في بناء وإدارة وتنظيم الفرق التطوعية .وأوضح المشرف العام على الملتقى صالح بن عثمان المرشد أن الملتقى الذي سيستمر ثلاثة أيام سيركز على مبادرات الفرق التطوعية بحيث يقدم كل فريق تطوعي أهم مبادراته التطوعية وإبرازها للجمهور وتعريفهم بها وما الهدف منها والجهات المشاركة فيها وصور منها ، موضحاً أنه سيتم خلال الملتقى تنظيم أمسيات التطوع التي ستجمع القطاعين الخيري والحكومي ودورهما في التطوع ، حيث يشارك في الملتقى كل من الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة والكشافة بتعليم الأحساء .// انتهى//15:41ت م0165