القفل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسبدأت في مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم ، دورة " الإسعافات الأولية " ، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان ، بمشاركة أكثر من ٥٠ متدربة.وأفادت مديرة القسم النسائي بالهلال الأحمر المدربة فاطمة بنت يوسف عسيسي، أنها حرصت من خلال الدورة على إطلاع المتدربات على أساسيات الإسعافات الأولية، وأهميتها، وطرق التعامل السريع مع الأحداث والإصابات التي يتعرض لها الأشخاص ، وفق عدد من الخطوات العلمية المحددة، وعرض أهم الحالات الإسعافية وأساليب التعامل معها وقت حدوثها مثل حالات الإغماء والكسور وانسداد التنفس، وارتفاع وانخفاض السكر وحالات النزيف والجروح وغيرها الكثير من الحالات الطارئة.ونوهت بدور رئيسة القسم النسائي بـ"تنمية القفل" آمنه محنشي ، على الجهود والتسهيلات التي وفرتها من أجل أن تحقق الدورة الاستفادة القصوى للمتدربات من الناحية النظرية والتطبيقية.// انتهى //15:41ت م0166