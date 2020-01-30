عنيزة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسوقعت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة اليوم، اتفاقية تبادل وتعاون خدمات مع الجمعية الخيرية للرعاية الأسرية (تآلف) لتقديم خدمات أشمل للمستفيدين من الجمعيتين.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بعنيزة الدكتور صالح الدامغ أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بما يسهم في النهوض بالمستفيدين والارتقاء بهم، والعمل على تحسين مستوى حياتهم اجتماعياً واقتصادياً.وأكد أن الجمعية تسعى إلى أن تكون رائدة التحول التنموي المستدام من خلال رسالتها بتحقيق مجتمع حيوي منتج عبر شراكات ومشاريع تـنموية وتقنيات مبتكرة، على أن يتم الوصل لها بـ( 8 ) أهداف استراتيجية، هي الرعاية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً وبناء القدرات التنموية والإنتاجية للمحتاجين، وتنمية الوعي القيمي المجتمعي، وتحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسس، وتمكـين العمل التطوعي والشـراكة المجتمعية، وتمكين وتطوير الكوادر المتخصصة، وابتكار الحلول التطويرية، وتنـمية موارد الجمعـية، وتحقيق الاستـدامة المالية لأنشـطتها.بدوره عبر رئيس مجلس إدارة جمعية "تآلف" الشيخ عبدالله الجبر عن شكره لجمعية البر بعنيزة على مثل هذه المبادرات والشراكات النوعية، مشيراً إلى أن جمعية تآلف مستمرة في جهودها منذ أكثر من 30 سنة بتقديم المساعدات للراغبين في الزواج وذلك عن طريق القرض الحسن.وأفاد أن الجمعية تسعى للتوفيق بين الشباب والشابات من أجل تكوين أسر صالحة وإجراء عقود الأنكحة لهم، وتوعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج وتحقيق التكافل الاجتماعي بين إفراده، وإصلاح ذات البين وحل المشاكل الأسرية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وعمل دورات تثقيفية للراغبين في الزواج من الجنسين، وعمل البحوث والدراسات وإقامة المحاضرات والندوات للجنسين لحل مشاكل المجتمع الأسرية مثل العنوسة الطلاق والخلاف الزوجية .// انتهى //15:43ت م0167