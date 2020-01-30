رفحاء 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستكثف بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الأعمال اليومية للإصحاح البيئي للحد من انتشار الحشرات ومكافحتها في عدد من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالاضافة لرفع المخلفات ونظافة الساحات داخل الأحياء،ورفع المخلفات داخل أحواش المواشية.كما قامت إدارة الخدمات -قسم الزراعة- بجولاتها على المراكز والقرى الواقعة في نطاقها البلدي، حيث قامت بأعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء بقرية لوقة 110 كيلو مترات غرب محافظة رفحاء، ضمن جهوده إدارة الخدمات بالبلدية في خدمة المراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //15:46ت م0168