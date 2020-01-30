الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسعقد أعضاء مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اللقاء التعريفي الأول بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتضمن تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.وجرى خلال اللقاء التعريف بجميع الأعضاء، وتقديم عرض عن الهيئة وهيكلها التنظيمي والمراكز التابعة لها والمهام والاختصاصات القائمة للهيئة ومراكزها، والمعالم العامة لخطة عمل الهيئة خلال 2020.// انتهى //15:47ت م0170