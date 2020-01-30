ابيدجان 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الله ألبيرت مابري تواكيس.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم من خلال اعتماد إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في جامعة فليكس هوفويت بواني بأبيدجان لنشر الدين الإسلامي الحنيف الوسطي المعتدل.// انتهى //15:47ت م0171