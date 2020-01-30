الجزائر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم بعاصمة جمهورية الكونغو برازافيل أن بلاده ستواصل الاضطلاع ب"دور محرك" في تسوية الأزمة الليبية "في أسرع وقت ممكن".ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم تأكيده أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية لا سيما دول الجوار.وبشأن القمة ال8 لرؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أوضح بوقادوم أن مشاركة الجزائر تهدف إلى "إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية.// انتهى //15:54ت م0174