عام / إدخال 12 شخصا قدموا من الصين للعزل احترازيا في الأردن
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
عمّان 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
أدخلت السلطات الأردنية 3 طلبة أردنيين قدموا جوّا للبلاد من الصين مساء أمس إلى مستشفى الأوبئة لغايات عزلهم لمدة 14 يوما .
وقال المدير العام لمستشفيات البشير الحكومية الدكتور محمود زريقات: إنه تم أيضا إدخال 9 أشخاص من الجنسية الصينية للعزل بعد وصولهم اليوم إلى مدينة العقبة جنوب الأردن ، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي لإجراء ضبط العدوى المتعلقة بفيروس كورونا .
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم إنه لم تثبت حتى اللحظة أي إصابة بفيروس كورونا الجديد.
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16:20ت م
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