تونس 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسوقعت تونس وليبيا اليوم مذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات التونسي ومركز تنمية الصادرات الليبي.وتنص المذكرة على العمل بدراسة الأسواق العالمية بشكل مشترك لتسهيل تصدير منتجات البلدين، إلى جانب تنظيم معارض وبعثات اقتصادية مشتركة، وتنظيم لقاءات لرجال الأعمال من كلا البلدين لإنشاء مشاريع مشتركة .كما تنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريبية في مجال التمثيل التجاري ودراسة الأسواق وتبادل زيارات الخبراء في مجال عمل كل من الطرفين، والاطلاع على التجارب الناجحة الداعمة لعمليات التصدير في البلدين.وأكد وزير الاقتصاد والصناعة الليبي علي العيساوي في تصريحات صحفية أن بلاده تطمح من خلال الجهود المبذولة إلى استعادة زخم التعاون والتبادل التونسي الليبي.// انتهى //16:29ت م0184