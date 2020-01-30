الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسواصل مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع أمس، جلساته لليوم الثاني على التوالي ، حيث تناول مواضيع شتى في قضايا المرض ومقدمي الرعاية والجوانب القانونية التي تنصف مرضى ألزهايمر وتحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية .وبدأ الجلسة الأولى الدكتور متعب عبدالله العتيبي، استشاري الطب النفسي للمسنين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وناقش (العبء الواقع على مقدمي الرعاية في مراحل الزهايمر المختلفة)، حيث تناول العلاقة بين عبء مقدم الرعاية ومرض الزهايمر، واستعرض نماذج نظرية مختلفة لذلك، مع مراجعة سريعة للنظريات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وكذلك عوامل الخطر المعروفة للمرض.أما استشاري أمراض المخ والأعصاب بمركز الدكتور سليمان الحبيب الأستاذ الجامعي في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد صلاح عمر عبدالجبار، فقد تحدث عن (مساعدة مقدمي الرعاية) حيث وصف رحلة الرعاية لمريض ألزهايمر بأنها طويلة ومرهقة ، وهي رحلة عاطفية صعبة، مشيراً إلى أنّ قدرات المريض تتناقص مع سنوات العمر، مما يزيد عبء مقدم الرعاية وينعكس على صحته البدنية والعقلية .فيما تناول استشاري طب العائلة والمسنين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور لؤي بن خالد باسودان، في ورقته التي جاءت تحت عنوان (الوقاية من مرض ألزهايمر: ماذا نعرف)، حيث أشار إلى أنّ مرض ألزهايمر من أغلى الأمراض تكلفة في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصرفون عليه 200 مليار دولار، موضحاً أنّ التدخل لمنع ظهور المرض أو اتباع وسائل عديدة لتأخيره من شأنها أن تقلل تكلفة الإنفاق على الرعاية بمقدار النصف.واستعرض في الجلسة الثانية " التحديات القانونية المرتبطة بمرض ألزهايمر والخرف " وتحديد المركز القانوني لمريض الزهايمر ، وتشريع حقوق المريض وذويه وتوحيد التكييف القضائي وتعامل الجهات التنفيذية معه، فيما تحدث استشاري طب الشيخوخة والعلاج التلطيفي والتعليم الطبي الدكتور لؤي الخميس، عن (الرعاية التلطيفية: اتخاذ القرار الصحيح) حيث عرف العناية التلطيفية بأنها رعاية تتمحور حول المريض والعائلة، وتعمل على تحسين الحياة له من خلال منع ومعالجة المعاناة، موضحاً أنّ العناية التلطيفية تلبي احتياجات المريض الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية.فيما قدمت الباحثة في علم الشيخوخة ورعاية اضطرابات الخرف الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة إرادة حمد، ورقتها بعنوان " تحسين جودة الحياة للأسر المقدمة للرعاية لمرضى ألزهايمر في المملكة"، وأشارت في بحثها إلى أنّ الناس أربعة أنواع في العالم: أولئك الذين كانوا مقدمي الرعاية، أو سيقدمون الرعاية، أو سيكونون مقدمي الرعاية، أو سيحتاجون إلى مقدمي الرعاية، وتطرقت إلى إحصائيات مرضى ألزهايمر في المملكة العربية السعودية لأعوام مختلفة، ثم مراجعة لأدبيات مقدمي الرعاية الأسرية في المملكة، أما المحور الأخير في هذه الجلسة فكان لرئيسة وحدة علم النفس الإكلينيكي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية استشارية علم النفس العصبي الإكلينيكي الدكتورة هديل عبدالمحسن الخميس، حيث تحدثت عن (تقييم علم النفس العصبي لمرض ألزهايمر) ، واستعرضت أعراضه، مفيدةً أنّ المظاهر السريرية الأولية لمرض الزهايمر هي متلازمة الخرف العالمية التقدمية التي تبدأ عادة في وقت لاحق من العمر (60-70 سنة).وأوضحت استشاري علم النفس العصبي الإكلينيكي بمستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث بالرياض الدكتورة هيا الجودي، من خلال ورقتها (التغذية والوقاية من الضعف الإدراكي) في الجلسة الثالثة، أنّ هناك عوامل غذائية كثيرة لها تأثير على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يعطي مجالاً للإصابة بالخرف، مشيرةً إلى أنّه تم وصف حالات النقص في الفيتامينات B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، C بشكل متكرر في كبار السن ، ووجدت أنها مرتبطة بشكل كبير بضعف الإدراك، مؤكدة أنّ هناك أدلة حديثة تثبت أن بعض الوجبات الغذائية قد ارتبطت بانخفاض معدل الإصابة.وشرح رئيس طب الأسرة والعيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالله الخنيزان، في ورقته عن (القضايا القانونية لمرضى ألزهايمر) ، ماهية القدرة والكفاءة للمريض، حيث بين أنّ القدرة هي :" هل وضع المريض الصحي يؤهله لاتخاذ القرار سواء لتلقي العلاج أو إدارة موارده المالية"،وبين أن "الكفاءة " هي التحديد القانوني لما إذا كانت القدرات العقلية الضعيفة تحد من قدرة المريض على اتخاذ قرار أو إجراء قانوني ذي صلة، فيما جاء بحث الدكتورة فادية خضر البيطار( قسم الوراثة بمركز البحوث - مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، عن "تطبيق التوصيف الجزيئي لمرض الزهايمر في التشخيص السريري للمرضى السعوديين"، بينت فيه أنّ عدد المرضى الذين يعانون من الخرف حول العالم يتزايدون بشكل كبير ويتوقع أن يتجاوز 130 مليون بحلول عام 2050م، وأشارت إلى أنّ المملكة العربية السعودية مثل أي بلد آخر مصاب بهذا المرض ؛ مبينةً أنّ السلطات الصحية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجمعية على حملات توعية مستمرة وبرامج دعم للعائلات التي لديها أحباء مصابون بمرض الزهايمر، كما ذكرت أنّ عدد مرضى الزهايمر في السعودية يقدر بحوالي 130,000 حسب الدراسة التي أجرتها الجمعية السعودية لمرض الزهايمر العام الماضي 2019م .وأختتم البروفيسور بالمي جونسون، رئيس وأستاذ قسم طب الشيخوخة بمستشفى Landspitali الجامعي بجمهورية آيسلندا نهاية مداولات المؤتمر الرابع بجلسة حوار عن: (البداية المبكرة للخرف)، حيث أبان أنّ خرف الشباب هو حالة مدمرة تصيب عادة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا مع معدل انتشار تقريبي 67-98 لكل 100،000 شخص، لافتاً النظر إلى أنّ التشخيص المبكر والتدخل المبكرين يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لدى المرضى المصابين بالخرف المبكر وأسرهم.واختتمت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر ببرنامج ورش العمل المصاحبة بمحاضرة ألقتها الإخصائية النفسية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مقدم رعاية ومدرب معتمد لدى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر) شادية باعلي، جاءت تحت عنوان "طرق التعامل مع مريض ألزهايمر، البرنامج التدريبي الأول المقدم من جامعة نيويورك وتجربة مقدم رعاية.وأوضحت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر أن اللجنة العلمية بالجمعية ستعكف ، والمشاركين في المؤتمر من أطباء وباحثين على صياغة التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من الآن .// انتهى //16:32ت م0187