حفر الباطن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسقام أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي اليوم بجولة تفقدية لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء اخطار السيول واطلع على سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشروع واستمع لشرح عن الأعمال المنجزة من الاستشاري المشرف على المشروع.وأكد أمين حفر الباطن في ختام زيارته للمشروع أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بناء على توجيهات سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود وبمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع المبادرات التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق وتقديم خدمات ذات جودة عالية .وشدد الغامدي على أهمية إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له وبناء على أفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة به ، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله –.// انتهى //16:33ت م0188