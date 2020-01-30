العيدابي 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد علي بن أحمد يحي المالكي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.وعبر سموه خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد المالكي في منزلهم بمحافظة العيدابي، عن خالص العزاء والمواساة في الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.فيما, أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.حضر العزاء وكيل محافظة العيدابي عيسي بن عبده عقيلي وعدد من المسؤولين والمشايخ.// انتهى //16:46ت م0190