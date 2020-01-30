نواكشوط 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسدعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم المجتمع الدولي إلى العمل بشكل فوري وبالتعاون مع الليبيين أنفسهم على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يجنب البلاد مخاطر الانقسام والدمار والتشرذم والتدخلات الخارجية وانتشار أنواع الأسلحة ويعيد لشعب ليبيا الأمن والأمان والعيش الكريم.وقال لدى مشاركته في أعمال لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى - المنعقدة اليوم في عاصمة الكونغو برازفيل حول الوضع في ليبيا - : إن ليبيا أصبحت مسرحًا للمرتزقة ولأنواع السلاح مما يشكل خطرًا حقيقيًا على السلم الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا يغلّب الحكمة والمصالحة والحوار.وأضاف أن على أفريقيا أن تكون طرفًا أساسيًا في الحل في ليبيا، محذرًا أن عدم وقف إطلاق النار في هذا البلد سيمتد خطره ليس إلى ليبيا فحسب وإنما إلى أفريقيا والمنطقة والعالم.وطالب الرئيس الموريتاني - وفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية - جميع الأطراف إلى الإسهام بشكل إيجابي في الحل بما يمكّن ليبيا من العودة إلى دورها الأساسي كعضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي.// انتهى //16:55ت م0191