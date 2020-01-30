القاهرة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة من إعلان استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة شركة "فودافون" العالمية في فودافون "مصر" البالغة 55%.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند 14ر708 مليارات جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه، تضمنت 3ر1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 13ر1 % ليبلغ 84ر13918 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 76ر0 % مسجلاً 11ر1395 نقطة.// انتهى //16:58ت م0192