القاهرة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم ممثل جمهورية مصر العربية الشقيقة اللواء محمد رضا حصة دولة مصر من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1440هـ -2019م، المتمثلة في عدد (20,000) عشرين ألف أضحية.كما قام بتسليم سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح حصة دولة فلسطين من لحوم الهدي والأضاحي المتمثلة في عدد (30,000) ثلاثين ألف أضحية.جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع الاستلام والتسليم لحصة كل من مصر وفلسطين، بحضور ممثل البنك الإسلامي للتنمية توفيق الغامدي، ورؤساء الأقسام والمكاتب والملاحق بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.وبهذه المناسبة رحب السفير أسامة نقلي بالضيوف، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وشعب المملكة العربية السعودية، وتأكيد دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين على جميع الصُّعد السياسية والاقتصادية والإنسانية كون القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى.ووجه الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده المحمودة في دعم مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، كما وجه الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة على ما يبذلونه من جهود كبيرة في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات حتى وصول شحنة لحوم الهدي والأضاحي إلى وجهتها النهائية للأشقاء في قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة.وفي ختام كلمته سأل السفير أسامة نقلي المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يكلل جميع الجهود الإنسانية لبلادنا بالتوفيق والسداد.// انتهى //16:58ت م0193