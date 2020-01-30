الدمام 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول، مبادرة " جرب إحساسي " التي تقيمها وتشرف عليها جمعية أرفى للتصلب المتعدد وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام.بدأت جلسات المبادرة بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني التي أوضحت أن نسبة 80% من أساسيات التعايش مع المرض يعتمد على العلاج الوظيفي العلاج الطبيعي ، التغذية العلاجية ، الرياضة العلاجية ، التأمل والإسترخاء ، العلاج بالفن أو العلاج بالهواية وأنها أسباب تساعد على تحسن حالة المريض بنسبة 80%.بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل كلمة شكر من خلالها غرفة الشرقية ممثلة رئيسها عبدالحكيم العمار على إتاحة المبادرة بين أروقة الغرفة مشيراً في الوقت ذاته إلى الدعم اللامحدود الذي يلقاه فرع الوزارة من إمارة المنطقة الشرقية ممثلة في سمو الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه حيث سخروا ويسخرون كافة إمكاناتهم في سبيل دعم المحتاجين ومن بينهم مصابي التصلب المتعدد.إثر ذلك شاركت الطفلة ليان الحسيني ( مصابة بالتصلب) بكلمة لاقت استحسان الحضور، وألقت استشارية الأعصاب والمتخصصة في مجال علاج التصلب الدكتورة روميزا اليافعي تعريفاً عن المرض وعلامات الإصابة به وقدمت شرحاً تفصيلياً بالشرائح المرئية عن طرق الإصابة به كيفية التعايش معه.وقدمت مجموعة من جلسات مبادرة جرب إحساسي التي تخللتها جلسات حوارية مع مجموعة من المصابين إذ تحدثوا عن بداياتهم مع المرض وكيفية مواجهته وطرق التعايش معه.واختمت الجلسات بحوار مفتوح مع رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى فاطمة الزهراني .// انتهى //16:59ت م0194