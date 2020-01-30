الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم، مبادرة اجتماعية للآباء بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، بالتعاون مع فريق من كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.وتهدف المبادرة إلى تحفيز كبار السن لعناية أفضل بالأسنان وأهميتها من خلال التثقيف والتوعية بطريقة فحص الأسنان، وتعليمهم طرق العناية المنزلية لكل شخص وتزويدهم بالأدوات اللازمة لذلك، وتضمنت المبادرة تقديم برنامج اجتماعي وثقافي وترفيهي بعنوان "لنسعدهم" في جو اجتماعي مليء باﻷلفة والمحبة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق، أنه مع تواصل النمو السكاني في العالم، وارتفاع متوسط الأعمار، بات لزاماً على المجتمعات إدراك واجب الرعاية اللازمة للعناية بكبار السن، مؤكداً أهمية معرفة الاحتياجات اللازمة لضمان عدم إهمال هذه الفئة، أو التخلي عنهم وهم بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية.وأفاد الهدلق أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية وتقديم البرامج، له الأثر الجميل في نفوس الآباء بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين ، وتوثق أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.وقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين شكرها وتقديرها لجمعية "وقار" وفريق " كلية طب الأسنان – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"، على جميل المبادرة الإنسانية وقيامهم بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين الأباء بالدار وأفراد المجتمع، مؤكدةً أن تلك الزيارات ترفع الروح المعنوية لديهم.// انتهى //17:01ت م0195