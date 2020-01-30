جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسزار مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة اللواء محمد سعيد القرني اليوم، مجمع الصحة النفسية بمحافظة جدة، وكان في استقباله المشرف العام على المجمع الدكتور نواف الحارثي.وتهدف الزيارة إلى وضع الإستراتيجية المناسبة لمواصلة العمل المشترك الذي يرتقي بالخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وأسرهم ووضع الحلول الناجعة في ظل التطورات الحديثة للتقنية والتكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي المتاحة لرفع مستوى الوعي والادراك واستثمارها في تغيير اسلوب وصول الرسالة في ظل هذه المتغيرات والتطورات السريعة.وأشار اللواء القرني إلى أن المملكة مستهدفة ومكافحة المخدرات هي خط الدفاع الأول، وأنها عازمة على التصدي بكل الطرق الوقائية والتوعوية والعلاجية في خط متوازي لرفع مستوى الكفاءة لدى القائمين على هذه البرامج.وأوضح أهمية رفع التوصيات للإمارة كل منطقة وللحاكم الإداري التي تسهم في تذليل العقبات والحد من انتشار هذه الظاهرة.من جانبه أكد المشرف العام على المجمع الدكتور الحارثي أن التوجيهات الجديدة تصب في إتاحة الفرصة لتلقي العلاج عبر التوسع في العيادات الخارجية والطوارئ وتكثيف برامج الرعاية اللاحقة وتطوير برامج التوعية الصحية الإلكترونية لايصال الرسال التوعوية بأسرع وقت كي تتحقق الفائدة للمريض وأسرته.وفي نهاية الزيارة التقطت الصور التذكارية.// انتهى //17:02ت م0196