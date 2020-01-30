ينبع 05 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 30يناير 2020م واساختتمت بتعليم ينبع اليوم ، أعمال البرنامج الوزاري التدريبي " القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة" ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة ، والذي أُقيم في مركز التدريب التربوي بينبع البحر على مدى 5 أيام بواقع 25 ساعة تدريبية، مستهدفاً قائدات مدارس ( الطفولة المبكرة - رياض الأطفال - الصفوف الأولية ) ، ومشرفات أقسام ( قيادة مدرسية - رياض الأطفال) .البرنامج التدريبي الذي شارك في إعداده وتنفيذه عضو فريق القيادة المدرسية في مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة عزة علي آل كباس ومشرفة قسم رياض الأطفال منال معلا الشريف، يهدف إلى إكساب قائدات مدارس الطفولة المبكرة الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بأدوارهن لقيادة الأداء المدرسي بفاعلية.وأوضحت " آل كباس" أن البرنامج التدريبي تناول : الطفولة المبكرة في ضوء رؤية 2030، القيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة، الاتصال والتواصل في بيئة العمل، قيادة فرق العمل، بناء الخطة التشغيلية لمدارس الطفولة المبكرة، مؤشرات الأداء وتقويم الخطة التشغيلية، إدارة المعرفة وإدارة البيئات في مدارس الطفولة المبكرة، التقويم التربوي في مرحلة الطفولة المبكرة، الطفولة المبكرة تحديات وطموح.وأبانت " آل كباس" أن البرنامج يسعى إلى تعميق الفهم بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتوجيهات وزارة التعليم ، وإكساب مهارات توظيف أساليب وأدوات فاعلة لقياس وتقويم الأداء المدرسي، وتعزيز مهارات التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية مع المجتمع المحلي، وتنمية المهارات والقدرات في استقصاء المشكلات السلوكية والتعليمية وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتطوير مهارات إعداد الخطط التشغيلية لمدارس الطفولة المبكرة وفق منهجية علمية ومتابعة تنفيذها، وتنمية مهارات التعامل مع طلاب الطفولة المبكرة بما يضمن تحسين نواتج التعلم..يذكر أن البرنامج سيُنفذ على عدة مراحل ليشمل كافة الفئات المستهدفة في قطاع التعليم بينبع البحر وينبع الصناعية، وقطاع التعليم بمحافظة العيص .// انتهى //17:21ت م0197