أريحا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا، وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في أريحا، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا تنديدًا بـ"صفقة القرن"؛ مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال لاحقت الشبان بين أزقة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا عقب اقتحامه، واعتقلت الشاب مالك أبو سالم من أمام منزله وسط المخيم.// انتهى //18:13ت م0217