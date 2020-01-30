الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن، جمال الدين عمر محمد إبراهيم اليوم، سفير روسيا لدى السودان فلاديمير جلتف.ودعا الوزير السوداني خلال اللقاء موسكو لدعم الفترة الانتقالية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، مؤكدًا أن العلاقات السودانية الروسية علاقات قوية ومتطورة.وأوضح أن الحكومة الانتقالية وحاضنتها قوى الحرية والتغيير ومكونات الثورة السودانية تعمل على قلب رجل واحد لإنجاح عملية السلام المستدام والوصول إلى الانتخابات الحرة النزيهة ليشهد السودان عهد الحرية والديمقراطية من أوسع أبوابه، داعيًا إلى دعم وتعزيز أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للوصول إلى المصالح المشتركة وتفعيل الاتفاقيات العسكرية بين البلدين.// انتهى //18:13ت م0218