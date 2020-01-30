الباحة 05 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسانتظم اليوم أكثر من 3900 متدرب ومتدربة في مختلف تخصصات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد تدريب السجون التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة ، وذلك مع مطلع الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440 / 1441 هــ وبنسبة زيادة قدرها ١٧٪ عن الفصل الأول .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني أن قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة عامة والمنطقة خاصة يشهد إقبالاً كبيراً من الخريجين والخريجات من الثانوية العامة و المرحلة المتوسطة للمعاهد الصناعية الثانوية ، منوهاً بدعم وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والمسؤولين بالمؤسسة للتوسع في استقطاب وقبول الراغبين في الالتحاق ببرامج المؤسسة .ورفع القرني شكره و تقديره إلى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة نيابة عن كافة منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة لكل مافيه خدمة أبناء وبنات منطقة الباحة .// انتهى //18:15ت م0219