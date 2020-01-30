بقيق 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسنفذ المرصد الحضري ببقيق أمس، ورشة عمل للتعريف بأعمال المرصد الحضري، بحضور محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي ومدير عام المرصد الحضري بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله الأحمد .وتخلل الورشة تدشين عمليات المسوح الميدانية، تلا ذلك عرض فلم مرئي عن تاريخ المرصد الحضري والتعريف به وأهدافه والمفاهمة حول بعض البيانات التي تم إنتاجها عام ٢٠١٧ م، والمفاهمة حول آلية عمل المرصد في الفترة القادمة وكيفية اعتماد البيانات المرسلة.كما تم الاجتماع مع الباحثين المختصين بعمليات المسوح الميدانية وتدريبهم على عمليات المسح بشكل متخصص.// انتهى //18:18ت م0222