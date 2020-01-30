الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستعادل فريق النصر مع مستضيفه ضمك بهدف لكل منهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل الجزائري فاروق شافعي هدف ضمك في الدقيقة 52 بعدما حول ركلة ركنية برأسه إلى شباك فريق النصر ، ثم أدرك النصر التعادل من ركلة جزاء عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة 98 معلنة اقتسام الفريقين النقاط والنتيجة .واستمر النصر في صدارة جدول الترتيب رافعا رصيده إلى 34 نقطة، فيما ظل ضمك في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط .// انتهى //18:42ت م0225