الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان توت قلواك الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأوضح قلواك في تصريح صحفي: أن اللقاء تناول ترتيبات السلام بدولة جنوب السودان والمعوقات، إضافة إلى مناقشة المسارات الستة للتفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التزام رئيس جنوب السودان بتهيئة جولة التفاوض القادمة التي ستكون نهائية وحاسمة يتم فيها توقيع السلام بالسودان.// انتهى //18:44ت م0226