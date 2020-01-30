عرعر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستقبل رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد بن صالح الجنيدي في مكتبة اليوم، مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة الحدود الشمالية مشعل العنزي والوفد المرافق لهونوه الشيخ الجنيدي بدور لجان التنمية الأسرية في احتضان كثير من قضايا الخلافات الأسرية والزوجية، وأهمية إثراء دورها الإيجابي في المجتمع في وأد الخلافات والمشاكل في مهدها، وضرورة البدء بتنفيذ كل المبادرات الإيجابية في هذا الشأن.من جهته، قدم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة استعداده المتمثل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دور لجان التنمية الأسرية في الإصلاح الأسري، التي سيكون لها دور بارز في صنع جميع آفاق العمل المشترك لتحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على سعادة البيوت واطمئنانها من المؤثرات السلبية كافة.// انتهى //18:46ت م0228