بيروت 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.42% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 696.63 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 49 ألفاً و927 سهماً، بقيمة 388 ألفاً و412 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 36 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و890 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و861 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:48ت م0229