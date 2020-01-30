إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن مقتل خمسة إرهابيين بعملية أمنية نفذت في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة من قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع عناصر إرهابية في بلدة "بليدة" بإقليم بلوشستان أثناء قيامها بمعلية تمشيط مما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية.وأضافت أن قوات الأمن نقلت الجثث الخمسة إلى المستشفى الحكومي في المنطقة لاتخاذ الإجراء اللازم.// انتهى //19:33ت م0240