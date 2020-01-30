جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسشارك معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان, والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور , في منافسات "برو – آم" جولة تجريبية تجمع المحترفين والهواة في اليوم الذي سبق انطلاق بطولة "الدولية السعودية" للجولف المقدمة من SoftBank Investment Advisors.وانضم إليهم في الجولة لاعب الجولف الإسباني سيرجيو غارسيا أقوى اللاعبين في أوروبا برصيد يزخر بأكثر من 35 فوز في بطولات مختلفة حول العالم من بينها لقب بطولة الماسترز 2017 في ملعب نادي أوغوستا الأيقوني.وعن منافستهم الودية قال ماجد السرور : "استمتعنا مع سيرجيو مزجنا بين اللعب والحديث عن الجولف بشكلٍ عام وعن تطوير الرياضة في المملكة, مضيفا أن هذه الأحداث العالمية التي تجذب أبطال العالم إلى المملكة تساعد على نشر ثقافة الجولف بين أبناء المجتمع كما تسهم في إبراز قدرات المملكة ومنشآتها العالمية.من جهته أشار غارسيا إلى أن لعبة الجولف جديدة العهد في المنطقة، متمنيا أن تسهم البطولة التي يشارك فيها نجوم الجولف من حول العالم هذا الأسبوع في تشجيع السعوديين على ‏تجربة هذه الرياضة, لافتا النظر إلى أن العمل بجد من أجل التفوق في هذه اللعبة يزيد من ثقة النفس وتجعل اللاعب أكثر عزمًا على تحقيق النجاح فيها.وقال: " لقد كان الجمهور رائعاً العام الماضي وأتمنى أن تشهد نسخة هذا العام حضوراً جماهيرياً أكبر، فالجماهير جزء مهم من البطولة، ومن دونهم لن تشعر بمتعة الجولف .يذكر أن بطولة "السعودية الدولية" للجولف جذبت أكبر الأسماء العالمية مثل اللاعب المصنف رقم واحد على العالم بروكس كويبكا، وبطل نسخة العام الماضي داستن جونسون، وبطل بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري. كما أعلنت البطولة أسماء مشاهير عالم الغناء والموسيقى الذين يشاركون بحفلات غنائية وموسيقية في ثلاث أمسيات.// انتهى //19:35ت م0242