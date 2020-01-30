الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسكرم مدير النشاط الطلابي ممثل أندية الحي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة الطلاب الفائزين في أولمبياد شتاء تعليم الرياض 2020 ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي القيم ببيت الطالب.وأوضح أبو عباة أن المهرجان شهد تنافس بين أندية الحي وحقق الهدف المرجو وهو اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها, مشيرا إلى أن أندية الحي تحقق من خلال برامجها المنفذة رغبات وميول الطلاب والطالبات من خلال ممارسة هواياتهم واستثمار وقتهم بالمفيد وتحقق لهم استقرارا نفسيا في بيئة تربوية مشوقة وآمنة.وكرم مدير النشاط في نهاية الحفل الطلاب الفائزين في منافسات الأولمبياد, وذلك في كرة تنس الطاولة وفي مسابقة الخط ومسابقة الإلقاء, كما كرم الطالب سلطان السلطان من نادي ابن كثير المكي كأفضل لاعب في البطولة, وكرم أيضا حكام البطولة.// انتهى //19:38ت م0243