سكاكا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستعرض مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالجوف، برئاسة رئيس المجلس الدكتور نواف ذويبان بن ذويبان الخالدي أهداف الجمعية التي تهتم في التوعية بأهمية رعاية الأيتام والإحسان إليهم ، وتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للأيتام، وتقديم الدعم المادي لهم، وتنمية الأيتام تنمية شاملة تلبي الاحتياجات .جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس اليوم بعد الموافقة على افتتاح الجمعية.وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الخالدي بأعضاء مجلس الإدارة مباركاً لهم الموافقة على افتتاح الجمعية، داعياً الله للجميع بالتوفيق لخدمة الأيتام، مؤكداً أن المجلس سوف يبذل كافة الجهود لتكون الجمعية رائدة في العمل الخيري باذن الله .وأقر المجلس فتح حسابات الجمعية بالبنوك وتشكيل لجنة تنمية الموارد المالية ولجنة التخطيط والتطوير ، وتكليف الفريق التطوعي برئاسة ، الدكتور محمد الزبن البراهيم بإدارة الجمعية.وفي نهاية الاجتماع قدم الخالدي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على جهوده في تاسيس الجمعية ولمعالي وزير العمل على صدور الترخيص .//انتهى//19:38ت م0244