حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسحقق الإسباني جولين زبيارو صدارة الترتيب العام في بطولة الدراجات الصحراوية " تيتان " بمنطقة حائل في ختام الجولة الثانية بزمن 35. 36. 7 .وأنهى الثلاثي الإسباني جولين زبيارو الجولة الثانية في المركز الأول بزمن 4.20.42 وحل في المركز الثاني الإسباني جوزيف بيتال بزمن 4.23.10 وجاء اوريل كولني بالمركز الثالث بزمن 4.38.15, .وفي فئة السيدات تصدرت سيفا رورا الجولة الثانية بفوزها بالمركز الأول في الجولة الأولى والثانية بزمن 10.29.48 .وكان المتسابقين قد انطلقوا من مركز التخييم في وادي " جو " بمنطقة حائل وقطعوا مسافة 109 كلم التي تعد أطول مراحل السباق وأصعبها بسبب التضاريس الناعمة ووجود مرتفعات جبلية صعدها المتسابقين بطول 1001م ليدخلوا بعدها لمنطقة النفود ليضطر العديد من الدراجين من النزول وحمل درجاتهم, واضطر المتسابق السعودي منصور الحسن لمغادرة المرحلة الثانية بسبب عطل في دراجته على أن يستكمل السباق في المرحلة الثالثة .وعبر العديد من المتسابقين عن دهشتهم مما شاهدوه من طبيعة خلابة رسمتها رمال الصحراء وسلسلة جبال أجا مع الأجواء الجميلة التي تشهدها مدينة حائل هذه الفترة من السنة وخاصة وادي جو الخلاب الذي يقع فيه مركز السباق ويمتاز بمناظره الجميلة .وينطلق المشاركين غداً بالجولة الثالثة من مركز التخييم في وادي " جو " بمنطقة حائل ويقطع المتسابقين في المرحلة الثالثة 99 كلم على قمم سلسلة جبال أجا حيث يصل أقصى ارتفاع 1180م فوق سطح البحر على أن تختتم المرحلة الثالثة بذات المعسكر المعد لهم .// انتهى //19:41ت م0247