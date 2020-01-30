ثقافي / "العقيدة الوسطية " .. دورة علمية بمدينة السيح السبت القادم
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
السيح 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد غد ، دورة علمية في شرح " العقيدة الوسطية " يقدمها الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجه في جامع القرطبي بحي المنتزه في مدينة السيح.
وتأتي الدورة ضمن المناشط الدعوية التي ينظمها المركز ، الهادفة إلى تبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.
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19:41ت م
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