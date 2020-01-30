السيح 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد غد ، دورة علمية في شرح " العقيدة الوسطية " يقدمها الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجه في جامع القرطبي بحي المنتزه في مدينة السيح.‏وتأتي الدورة ضمن المناشط الدعوية التي ينظمها المركز ، الهادفة إلى تبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //19:41ت م0248