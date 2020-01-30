جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأثنى لاعبا الجولف العالمي على بطولة السعودية الدولية للجولف سيرجيو غارسيا وشين لاوري التي انطلقت فعالياتها على ملعب "رويال غرينز" والنادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في نسختها الثانية , وتستمر إلى الأحد القادم , بمشاركة نخبة من النجوم العالميين في رياضة الجولف.وأكد بطل كأس رايدر سيرجيو غارسيا الذي فاز ببطولة الماسترز عام 2017 أن الجولة الأوروبية التي انطلقت منذ عامين تنمو بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط , قائلاً: " الجميع يحاولون جاهدين لجعله حدثًا رائعًا، وتقديم أداء جيدا وممتعا .وأضاف : "تمتاز البطولة السعودية الدولية للجولف بالجودة وتتحسن البطولة بشكل ملحوظ كل عام, ويسعدنا أن نعود هنا في المملكة العربية السعودية مرة أخرى, ونأمل أن نحظى بأسبوع رائع وأن نستمتع به, مشيرا إلى أنه يسعى لنشر رياضة الجولف قدر الإمكان وجعلها رائدة, والوصول بها إلى أماكن جديدة مثل السعودية وغيرها من دول العالم , كما يشهد هذا العام موسما كبيرا لرياضة الجولف مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية , وكأس رايدر .من جانبه يعتقد بطل البطولة المفتوحة شين لاوري أن المجال الممتد إلى 7010 ياردات يناسب أسلوب لعبه , فيما يشعر اللاعب الآيرلندي بأن لاعبي بطولة السعودية الدولية للجولف في وضع يسمح لهم بجلب هذه الرياضة إلى مناطق جديدة , وبإلهام المجتمع السعودي لممارسة الجولف.وقال لاوري : "ملعب الجولف بحالة جيدة جدًا، وأتيت إلى هنا من دون أن يكون لدي توقع مسبق عن ماذا سيكون في انتظاري هنا، معبرا عن سعادته لزيارة المملكة .وسيشارك لاعبو المنتخب السعودي للجولف عثمان الملا , وسعود الشريف , وفيصل سلهب , في البطولة مع نخبة اللاعبين العالميين , ويرى النجم الأمريكي باتريك ريد أن هذا الأمر سيكسبهم الخبرة المطلوبة , وهو الوقت المناسب لترك بصمة بينما يشاهدهم الملايين حول العالم.وقال ريد: أمر رائع أن نشاهد اللاعبين السعوديين في البطولة , متمنيا أن يلعبوا بشكل مميز والتأهل وتجاوز المرحلة الإقصائية .// انتهى //19:49ت م0250