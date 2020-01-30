بريدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسانطلقت مساء اليوم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة ، فعاليات مهرجان الكليجا في نسخة الثانية عشرة الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، بمشاركة 150 أسرة منتجة ، وحضور آلاف الزوار .ويعد المهرجان أحد أهم الفعاليات الموسمية التي تعني بالأسر المنتجة وتحظى بدعم ملموس من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، ويُسعى من خلالها لإيجاد منافذ بيع لتسويق الكليجا والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها منطقة القصيم .من جانبه أبدى الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم المشرف العام على المهرجان محمد الحنايا رضاه عن الحضور المثالي الذي يشهده المهرجان في أول أيامه .ويهدف المهرجان إلى تحقيق عوائد مادية للأسر المنتجة، وإطلاع زوار المهرجان على دورهم الفاعل في الحراك الاقتصادي بالمجتمع، ونجاحهم بتسويق منتجاتهم، وتحقيق مداخيل مادية مجزية ، مع ما يقدمه المهرجان من دورات تدريبية وبرامج وفعاليات وأنشطة تستهوي طبقات المجتمع المتعددة . // انتهى //20:58ت م0259