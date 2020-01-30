اقتصادي / انطلاق مهرجان الكليجا بمشاركة 150 أسرة منتجة وجملة من الفعاليات والأنشطة
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
بريدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
انطلقت مساء اليوم في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة ، فعاليات مهرجان الكليجا في نسخة الثانية عشرة الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، بمشاركة 150 أسرة منتجة ، وحضور آلاف الزوار .
ويعد المهرجان أحد أهم الفعاليات الموسمية التي تعني بالأسر المنتجة وتحظى بدعم ملموس من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، ويُسعى من خلالها لإيجاد منافذ بيع لتسويق الكليجا والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها منطقة القصيم .
من جانبه أبدى الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم المشرف العام على المهرجان محمد الحنايا رضاه عن الحضور المثالي الذي يشهده المهرجان في أول أيامه .
ويهدف المهرجان إلى تحقيق عوائد مادية للأسر المنتجة، وإطلاع زوار المهرجان على دورهم الفاعل في الحراك الاقتصادي بالمجتمع، ونجاحهم بتسويق منتجاتهم، وتحقيق مداخيل مادية مجزية ، مع ما يقدمه المهرجان من دورات تدريبية وبرامج وفعاليات وأنشطة تستهوي طبقات المجتمع المتعددة . // انتهى //
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