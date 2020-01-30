جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستقاسم الماليزي غافن غرين , والآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول , اليوم صدارة الجولة الأولى من منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الثانية , وتقدمها مجموعة سوفت بانك للاستثمارات، بعد أن أنهيا الجولة بست ضربات تحت المعدل (64 ضربة).وفي أجواء مختلفة تماماً عن التي واجهت ماكداول، لعب غرين صاحب الـ 26 ربيعاً، وسط أجواء مشمسة وهادئة وبدأ بطريقة قوية في اليوم الافتتاحي , حيث سجل (بيردي) في الحفرة الأولى واستمر في تقديم مستوى مميز بتحقيقه ثمانية (بيردي) جعلته ينهي الجولة الأولى بست ضربات تحت المعدل (64 ضربة).وقال غرين: " لقد بدأت بشكل جيد وضرباتي كانت مُركزة، خصوصا في أصعب الحفر".في حين واجه ماكداول ظروفا مناخية صعبة , حيث هبت رياح قوية في الفترة الثانية من اليوم الافتتاحي , ما أثر على نتائج أغلب اللاعبين , غير أن الآيرلندي الشمالي قام بتقديم جولة رائعة بتسجيل ثمانية (بيردي) 4 منها متتالية من بعد الحفرة الثانية وثلاثة منها قبل نهاية الجولة.وقال ماكداول : " منذ العطلة الصيفية وأنا أشعر بالحماس، لدي مدرب جديد يجعلني أتمرن وأفكر وأحضر بشكل أفضل، لقد لعبت بجانب فيل ميكيلسون في البطولة الأمريكية المفتوحة وكنت مأخوذاً بمدى حماسه للمشاركة هنا".كما شارك في البطولة ثلاثي المنتخب السعودي للجولف , حيث قال عثمان الملا : "لقد كان يوما مثيرا، وكانت أول مرة أشعر فيها بالارتياح على أرض الملعب منذ فترة طويلة. نحن نتعلم الكثير من مشاركتنا مع نخبة نجوم العالم وستكون خطوة مهمة في مسيرتنا مستقبلا".وتستمر منافسات البطولة يوم غد بمشاركة أكثر من 132 لاعبا من مختلف أنحاء العالم حيث يتنافس جميعهم على لقب البطولة التي تحتضنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, بالإضافة إلى مشاهدة أبرز النجوم العالميين في اللعبة، ما يُمكن للحضور الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية الإلكترونية والمساحات الخضراء الواسعة.وستكون هناك حفلات موسيقية يومية بعد اكتمال مجريات البطولة طوال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ويقدمها مجموعة من ألمع نجوم الفن العالميين مثل النجم الكندي "براين أدامز" وثنائي الدي جي العالمي "ديميتري فيجاس" و "لايك مايك" ودي جي الحاصل على جائزة جرامي "زد"، بالإضافة إلى الفرقة العالمية "جبسي كينغز" ونجم الأغنية اللاتينية "لويس فونسي".وتضم قائمة الرعاة في العام الثاني لهذه البطولة: سوفت بانك، أرامكو السعودية، صندوق الاستثمارات العامة ، الخطوط العربية السعودية ، سامبا ، روليكس، صديق ومحمد عطار، جي آي بي، شركة الاتصالات السعودية، السعودية للشحن، يو إم أيه بريميوم، الهيئة العامة للاستثمار، زيروكس، مكس إف إم، العربية، نسبريسو وإيفيان.// انتهى //21:08ت م0261