الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسفاز فريق الاتفاق على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الـ 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الوحدة بعد سبع دقائق عبر هجمة مرتدة حولها يوسف نياكيت من فوق حارس مرمى الاتفاق إلى داخل الشباك ، وبعد 4 دقائق نجح سوليمان داكارا في تعديل النتيجة بتصويبه من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف هزاع الهزاع هدف الفوز في 51 وأتبعه سعيد الربيعي بالهدف الثالث في الدقيقة 94 .وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 20 نقطة ليصعد للمركز العاشر، بينما توقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //21:13ت م0263