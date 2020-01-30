الباحة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظتي القرى والمندق وبعض المراكز التابعة لهما، وعدد من منتزهات المنطقة .. ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابا كثيفا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات .// انتهى //21:15ت م0265